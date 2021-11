Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Freundlichkeit endet mit Diebstahl

Ahaus (ots)

Eine Geldbörse entwendet hat eine Unbekannte am Mittwoch in Ahaus. Die Diebin griff zu, als der Geschädigte in einem Verbrauchermarkt Waren vom Band in seinen Einkaufswagen legte. Die Frau hatte ihre Hilfe beim Packen angeboten. Kurze Zeit später bemerkte der Mann den Diebstahl. Die mutmaßliche Diebin beschrieb er wie folgt: circa 1,70 bis 1,75 Meter groß, zwischen 30 und 40 Jahre alt, mittellange rötliche Haare. Bekleidet war die Unbekannte mit einer roten Jacke. Das Geschehen an der Wessumer Straße ereignete sich zwischen 12.45 und 13.15 Uhr. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260.

