Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Kuhdiebstahl gesucht

Ratzeburg (ots)

29. September 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 26./27.09.2021 - Escheburg

In der Nacht vom 26. auf den 27. September 2021 wurden von einer Weide im Speckenweg in Escheburg vier Kühe entwendet wurden

Nach aktuellem Erkenntnisstand wurden drei trächtige Kühe sowie eine Kuh die gerade gekalbt hatte in der Zeit vom 26.09.2021, 22.00 Uhr bis 27.09.2021, 08.30 Uhr von der Weide entwendet. Die Kühe sind braun/ weiß. Das kurz zuvor geborene Kalb wurde am Ort der Geburt durch die Täter zurückgelassen. Dieses lebt noch und muss jetzt von Hand aufgezogen werden. Die Zäune waren noch intakt. Aufgrund der Spurenlage wurden die Tiere in einem Anhänger abtransportiert.

Die Polizei in Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich des Speckenweges in Escheburg beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib der Tiere machen? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer: 04152/ 8003-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell