POL-SO: Soest - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Wickede (ots) - Mit Bisswunden an der Hand eines 54-jährigen Wickeders und dessen Hund endete am Samstag (9. April 2022) zwischen 10 Uhr und 10.15 Uhr eine Begegnung auf der Mittelstraße in Höhe zum "Heideplatz" mit zwei frei laufenden Bernhardinern. Der Hundehalter teilte dies am Sonntagmorgen durch eine Online-Anzeige der Polizei mit. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Hundehalter der frei ...

