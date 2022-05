Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Schifferstadt (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt kontrollierten am frühen Sonntagmorgen gegen 01:40 Uhr einen 37-jährigen, polnischen Kraftfahrzeugführer in der Iggelheimer Straße, nachdem dieser zuvor wegen seiner Fahrweise aufgefallen war. Während der Kontrolle konnten die Beamten Alkoholgeruch, sowie offene Alkoholika im Fahrzeug feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,09 Promille, was der Grund für das auffällige Schlangenlinienfahren und die ruckartige Fahrweise des Mannes gewesen sein dürfte. Dem 37-Jährigen wurde zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen. Da der Mann außerdem nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, stellten die Beamten kurzerhand auch den Fahrzeugschlüssel sicher. Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis. Die Führerscheinstelle wurde ebenfalls über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

