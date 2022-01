Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Kindergarten in Kirchditmold: Kripo erbittet Zeugenhinweise

Kassel (ots)

Kassel-Kirchditmold:

Bislang unbekannte Täter sind am Wochenende in einen Kindergarten im Kasseler Stadtteil Kirchditmold eingebrochen. Die Einbrecher hatten mit Werkzeug gewaltsam ein Fenster aufgehebelt und waren so letztlich in das Gebäude in der Straße "Zum Berggarten" gelangt. Bei ihrem anschließenden Beutezug im Kindergarten gingen die Täter nahezu leer aus, denn sie fanden keine Wertsachen vor. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde lediglich ein Schlüssel gestohlen. Den durch das gewaltsame Vorgehen der Einbrecher angerichteten Schaden hingegen beziffern die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes auf mindestens 1.000 Euro. Die Tatzeit lässt sich momentan auf den Zeitraum zwischen Samstagnachmittag, 15:00 Uhr, und den heutigen Montagmorgen, 7:20 Uhr, eingrenzen.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die am Wochenende im Bereich des Kindergartens verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561-910 1021

