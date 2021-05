Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Einbrüche innerhalb von zwei Tagen

Bergisch Gladbach (ots)

In der letzten Nacht (12.05.) um 02:45 Uhr ist ein Bewohner einer Erdgeschosswohnung in der Kempener Straße durch laute Klopfgeräusche wach geworden. Erst vor zwei Tagen, in der Nacht zum 10.05., waren Unbekannte in seine Wohnung eingebrochen und hatten Geld aus einer Geldbörse entwendet.

Er begab sich in das betroffene Zimmer, als ein erneutes Klopfen zu hören war. Daraufhin schaltete er das Licht ein und ging durch alle Räume, sah jedoch niemanden. Die wenig später alarmierten Polizisten verglichen das Spurenbild mit dem vom vorherigen Einbruch und stellten fest, dass offenbar erneut jemand in die Wohnung eindringen wollte und dazu das gleiche Fenster ausgewählt hat. Es gelangte bei diesem zweiten Vorfall niemand in die Wohnung und der Sachschaden wird auf circa 100 Euro geschätzt.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell