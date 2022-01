Polizei Hagen

POL-HA: Nach Betrug und Veruntreuung - Ehemaliger Bauleiter der Diakonie Mark-Ruhr in Wien festgenommen

Hagen / Wien (ots)

Ende des vergangenen Jahres geriet der damalige Bauleiter der Diakonie Mark-Ruhr in den Verdacht, Gelder veruntreut zu haben. Der Mann soll unter anderem Handwerker der Diakonie dafür eingesetzt haben, sein eigenes Haus in Hagen sanieren zu lassen. Als alles aufflog, floh er. Die gezielte und umfangreiche Arbeit der Hagener Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei haben zu der Gewissheit geführt, dass der Verdächtige sich nach Österreich abgesetzt hatte. Durch weitere Ermittlungen ergab sich die Hauptstadt Wien als Aufenthaltsort. Daraufhin wurde ein europäischer Haftbefehl gegen den Mann erlassen. In Abstimmung mit der österreichischen Polizei kam es zu verdeckten Maßnahmen. Die ausgezeichnete Zusammenarbeit der Behörden führte dann zur Festnahme des 53-Jährigen am vergangenen Freitag, 28.01.2022, in Wien. Die Hagener Staatsanwaltschaft hat jetzt die Auslieferung des ehemaligen Bauleiters beantragt. (hir)

