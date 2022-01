Polizei Duisburg

POL-DU: Hüttenheim: Junge Männer überfallen Schüler - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Vier bis fünf junge Männer sollen am Donnerstagmittag (27. Januar, 13:30 Uhr) auf einem Schulhof an der Heinrich-Bierwes-Straße zwei Schüler (beide 14) ausgeraubt haben. Die Angreifer bedrohten die beiden Kinder mit einem Messer und zwangen sie, ihnen ihr Bargeld zu geben. Danach verschwanden die Unbekannten in Richtung HKM. Einer der Tatverdächtigen soll etwa 19 bis 20 Jahre alt und circa 1,87 Meter groß gewesen sein. Er soll eine Jogginghose und dazu schwarze Airforce-Schuhe getragen haben. Das Kriminalkommissariat 13 der Duisburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 melden können.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell