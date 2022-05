Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verletzter Motorradfahrer

Limburgerhof (ots)

Ein 32-jähriger Mann befuhr am 01.05.2022 gegen 16:00 Uhr mit seinem PKW die Speyerer Straße. Hinter diesem fuhr ein 53-jähriger Mann mit seinem Motorrad. Der PKW Fahrer beabsichtige nach links in die Haardtstraße einzubiegen. Genau in diesem wollte der Motorradfahrer den PKW überholen. Der PKW Fahrer bemerkte das Überholmanöver noch in seinem Seitenspiegel und versuchte nach rechts auszuweichen. Dennoch kam es zur Kollision. In der Folge fuhr der 53- Jährige mit seinem Motorrad frontal gegen einen am Fahrbahnrand geparkten PKW und wurde aufgrund der Wucht des Aufpralls gegen die Motorhaube des PKW geschleudert. Der Motorradfahrer war nur bedingt ansprechbar und wurde durch den hinzugezogenen RTW in ein Krankenhaus in Ludwigshafen verbracht. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 - 4950 oder via E-Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

