Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Speyer (ots)

Am 01.05.2022 um 18:30 Uhr befuhr eine 42-jährige Audi-Fahrerin mit zwei weiteren Insassen die Straße Im Oberkämmerer in Richtung Zentrum. Ein 81-jähriger Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem KIA die Gabelsbergstraße in Richtung der Hasenstraße. An der Kreuzung beider Straßen missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden Audi, woraufhin es zur Kollision kam. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und es entstand erheblicher Sachschaden. Der 46-jährige Beifahrer des Audis wurde zudem leicht am Bein verletzt. Eine Aufnahme in einem Krankenhaus war nicht von Nöten.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell