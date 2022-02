Polizei Dortmund

POL-DO: Geparkter Pkw bei Verkehrsunfall mit Flucht 20 Meter weit geschoben - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Am späten Dienstagabend (8. Februar) haben sich Zeugen über den Notruf der Polizei gemeldet und Angaben darüber gemacht, dass ein Auto mit völlig überhöhter Geschwindigkeit die Beethovenstraße in der Dortmunder Nordstadt entlangfuhr. Dabei kam es auch zu einer Kollision mit einem geparkten Pkw. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen soll gegen 22 Uhr ein Seat mit Dortmunder Kennzeichen sehr schnell über die Beethovenstraße in Richtung Osten gefahren sein. In einer leichten Linkskurve kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dort geparkten Opel. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Corsa aus Recklinghausen 20 Meter weit geschoben, bis beide Fahrzeuge zum Stehen kamen. Dabei entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 11.000 Euro.

Zeugen gaben an, dass anschließend zwei junge Männer aus dem Seat ausstiegen und über die Evinger Straße in Richtung Osten flüchteten. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Kennzeichen an dem Seat nicht zu diesem Fahrzeug gehören und zu entstempeln sind. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu den beiden flüchtenden Personen machen? Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizeiwache Nord unter der Tel. 0231/ 132-2321.

