Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Trier (ots)

Am Montag, den 03.01.2022, kommt es zwischen 12:30 Uhr und 13:20 Uhr in der Krahnenstraße in Trier zu einer Beschädigung des Transponders der Schrankenanlage des Mitarbeiterparkplatzes des Sozialdienst katholischer Frauen. Die Unfallörtlichkeit befindet sich am unteren Ende der Krahnenstraße, wo die ansteigende Zufahrt zum Mitarbeiterparkplatz unmittelbar am öffentlichen Verkehrsraum ansetzt. Der Transponder wurde vermutlich beim Rangieren/Wenden durch ein größeres Fahrzeug touchiert und aus der Halterung gerissen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Innenstadt in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell