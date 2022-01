Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Wohnungseinbruch um die Mittagszeit

Kanzem (ots)

Am 05.01.2021, in der Zeit zwischen 12:15 Uhr und 12:20 Uhr, ist es in der Saarburger Straße in Kanzem zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl gekommen. Die unbekannten Täter verschafften sich zunächst über ein Gartentor Zutritt zum rückwärtigen Bereich eines Einfamilienhauses. Von hier aus hebelten sie innerhalb eines unverschlossenen Wintergartens die Terrassentür zum Erdgeschoss des Hauses auf und gelangten so in das Wohnzimmer. Hier wurden sie vermutlich auf den ebenfalls anwesenden Hauseigentümer aufmerksam, sodass sie die Flucht ergriffen, ohne zuvor etwas zu entwenden. Die Polizeiinspektion Saarburg hat die Ermittlungen aufgenommen, entsprechende Spuren konnten vor Ort gesichert werden. Zeugen , welche sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06581-9155-0 bei der o.a. Dienststelle zu melden.

