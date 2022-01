Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brand eines Gartenhauses

Holzhaus

54459 Wiltingen (ots)

Am Dienstagabend, 04.01.2022, gegen 20:30h, kam es in der Konzer Straße in Wiltingen zum Brand eines Gartenhauses. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr brannte das Holzhaus vollständig nieder. Der Schaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Fische im angrenzenden Teich konnten unbeschadet gerettet werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell