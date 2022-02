Polizei Dortmund

POL-DO: Falsche Handwerker stehlen Bargeld aus einer Wohnung

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0161

Betrügerische Handwerker haben gestern (8.2.2022) in Dortmunder Innenstadt Geld aus der Wohnung einer Seniorin gestohlen.

Gegen 12 Uhr klingelten die unbekannten Männer an der Wohnung der 88-Jährigen in der Essener Straße. Sie gaben vor, Handwerker zu sein und wollten wichtige Reparaturen an den Wasserleitungen vornehmen.

Da die Seniorin tatsächlich in letzter Zeit Probleme mit dem Wasser hatte, ließ sie die beiden vermeintlichen Handwerker in die Wohnung. Während einer der beiden die Dortmunderin im Badezimmer ablenkte, durchsuchte der andere Täter die Wohnung. Als die beiden circa 20 Minuten später die Wohnung verließen, bemerkte die 88-Jährige, dass ihr Bargeld und Schmuck abhandengekommen waren.

Den Täter, der mit ihr im Badezimmer war, beschreibt sie zwischen 30 und 35 Jahre. Er war circa 170 cm groß und hatte schwarze kurze Haare und nach ihrer Aussage einen südländischen Phänotyp.

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441.

Die Polizei warnt: Lassen sie keine unbekannten Personen unangemeldet in ihre Wohnung! Seien sie immer skeptisch und rufen sie zur Vorsicht lieber die 110. Wenn sie ältere Angehörige haben, sensibilisieren sie hinsichtlich Betrüger an der Wohnungstür.

