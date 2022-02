Polizei Dortmund

POL-DO: Alleinunfall auf der A 1 bei Gevelsberg - Autofahrer schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0159

Auf der A 1 bei Gevelsberg ist es gestern (8. Februar) zu einem Alleinunfall gekommen, bei dem ein Autofahrer schwer verletzt worden ist. Die Richtungsfahrbahn Köln war zwischenzeitlich gesperrt. Dies führte zu Verkehrsstörungen.

Nach eigenen Angaben war ein 43-Jähriger aus Ennepetal um 7.52 Uhr auf der A 1 in Richtung Köln unterwegs. Er befuhr den linken Fahrstreifen. In Höhe des Parkplatzes Bruchmühle/Klosterholz musste der Fahrer seinen Mercedes verkehrsbedingt stark abbremsen. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er hierbei die Kontrolle über seinen Pkw, geriet ins Schleudern und prallte nach rechts in die Schutzplanke. Sein Auto kam mittig der Fahrbahn, entgegengesetzt der Richtung zum Stehen. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten 43-Jährigen in ein Krankenhaus.

Das Auto eines 48-jährigen Kölners, der in Richtung Bremen unterwegs war, wurde durch herumfliegende Fahrzeugteile beschädigt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Aufgrund auslaufender Betriebsflüssigkeiten musste die Richtungsfahrbahn Köln für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde über den Parkplatz Bruchmühle/Klosterholz an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Schätzungsweise entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.500 Euro.

