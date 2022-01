Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Drei Autofahrer unter Drogenverdacht ++ Polizei stoppt Alkoholfahrt ++ Ohne Fahrerlaubnis unterwegs ++ Vandalismus an Bushaltestelle ++ Taschendiebe im Discounter ++

Rotenburg (ots)

Drei Autofahrer unter Drogenverdacht

Zeven. Die Zevener Polizei hat am Mittwoch gleich mehrere Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, die alle unter dem Verdacht stehen, unter Drogeneinfluss am Steuer eines Kraftfahrzeugs gesessen zu haben. Gegen 11.15 Uhr stoppte eine Streifenbesatzung in der Straße Auf dem Praun die Fahrt eines 21-jährigen Mannes in seinem Opel. Bei der Kontrolle erkannten die Beamten bei ihm Anzeichen für Drogenkonsum. Ein Urintest bestätigte die Einschätzung. Demnach hatte der junge Mann vor Fahrtantritt Marihuana konsumiert. Gegen 13.50 Uhr traf es einen 34-jährigen Autofahrer, der in der Bahnhofstraße mit einem Mercedes unterwegs war. Bei ihm zeigte ein Urintest einen Ausschlag für Kokain an. Am Abend - kurz nach 19 Uhr - wurden Zevener Beamte in der Straße Osenhorst in Elsdorf auf den VW Golf eines 33-Jährigen aufmerksam. Nach eigenen Angaben hatte auch er Marihuana konsumiert. Alle Männer mussten eine Blutprobe abgeben.

Polizei stoppt Alkoholfahrt

Rotenburg. Mit über 2 Promille ist ein 28-jähriger Autofahrer in der Nacht zum Donnerstag in eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei geraten. Die Beamten waren gegen 2 Uhr auf den mit zwei Männern besetzten VW Golf aufmerksam geworden, als er von der Harburger in die Brockeler Straße abbog. Bei der Verkehrskontrolle erkannten sie, dass der Fahrer deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Er musste im Diakonieklinikum eine Blutprobe angeben.

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Rotenburg. In der Nacht zum Donnerstag hat eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei in der Großen Straße die Fahrt eines 32-jährigen Autofahrers gestoppt. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass dem Mann die Fahrerlaubnis rechtskräftig entzogen worden war. Er muss sich jetzt wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Auch gegen die 32-jährige Fahrzeughalterin leitete die Polizei ein Strafverfahren ein. Sie hatte die Fahrt geduldet.

Vandalismus an Bushaltestelle

Sittensen. Unbekannte haben am Mittwochabend in der Straße Am Sportplatz randaliert. An der Bushaltestelle 8 zerstörten sie eine Glasscheibe des Wartehäuschens. Die Polizei geht von einem Sachschaden von mehreren hundert Euro aus. Hinweise bitte unter Telefon 04282/59414-0.

Taschendiebe im Discounter

Bremervörde. Am Mittwochvormittag ist eine 73-jährige Bremervörderin in einem Discounter an der Straße Am Bahnhof Süd Opfer von Taschendieben geworden. Während sie sich gegen 10.30 Uhr im Geschäft um ihren Einkauf kümmerte, nahmen die Täter die Geldbörse aus ihrer Handtasche. Darin befand sich neben Bargeld auch ihr Personalausweis und eine Bankkarte.

