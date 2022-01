Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Nach Einbruch in Gartenbaufirma - Gestohlenes Firmenfahrzeug in Gnarrenburg aufgefunden ++

Rotenburg (ots)

Nach Einbruch in Gartenbaufirma - Gestohlenes Firmenfahrzeug in Gnarrenburg aufgefunden

Beverstedt/Gnarrenburg. Nach einem Einbruch in die Firmenhalle einer Garten- und Landschaftsbaufirma an der Straße Herrenkamp in Beverstedt in der Nacht zum vergangenen Montag, ist ein von den Tätern gestohlener Renault Master am Mittwochmorgen in einem Waldstück an der Bremervörder Straße (B 74) im Bereich Gnarrenburg aufgefunden worden. Zeugen hatten gegen 8.30 Uhr das verlassene Firmenfahrzeug etwa 50 Meter von der Bundesstraße entfernt entdeckt und die Polizei informiert. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Schiffdorf unter Telefon 04706/948-0 um weitere Hinweise.

