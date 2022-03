POL-HX: Gullydeckel gestohlen - Zeugenaufruf

Borgentreich (ots) - Bei einem Einbruch in den Kindergarten in Borgentreich-Großeneder sind mehrere Gegenstände erbeutet worden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Der Kindergarten am Siekweg wurde im Zeitraum von Freitag, 04. März, 14:00 Uhr, bis Sonntag, 06. März, 10:45 Uhr, aufgesucht. Ein oder mehrere Einbrecher drangen durch ein Fenster ein und stahlen Werkzeug, eine Foto- und eine Videokamera. Die Polizei ...

