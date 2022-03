Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Höxter (ots)

Höxter, Fürstenberger Straße / Boffzener Straße Freitag 04.03.2022, 19:21 Uhr

Zur Unfallzeit befuhr ein 84 jähriger aus Boffzen mit seinem Mercedes die Boffzener Straße. An der Kreuzung Füstenberger Straße beabsichtigte er nach links in Richtung Höxter abzubiegen. Hierbei übersah er offensichtlich einen 61jährigen, der die Füstenbergerstraße mit seinem Pedelec befuhr und in die Boffzener Straße abbiegen wollte. Der Radfahrer wurde zunächst auf die Motorhaube des Fahrzeugs aufgeladen und stürzte dann zu Boden, Hierbei verletzte er sich. Er wurde mittels RTW einem Krankenhaus zugeführt, konnte dies aber nach ambulanter Behandlung verlassen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Ni.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell