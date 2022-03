POL-HX: Einbruch in den Kindergarten

Höxter (ots) - Höxter, Fürstenberger Straße / Boffzener Straße Freitag 04.03.2022, 19:21 Uhr Zur Unfallzeit befuhr ein 84 jähriger aus Boffzen mit seinem Mercedes die Boffzener Straße. An der Kreuzung Füstenberger Straße beabsichtigte er nach links in Richtung Höxter abzubiegen. Hierbei übersah er offensichtlich einen 61jährigen, der die Füstenbergerstraße mit seinem Pedelec befuhr und in die Boffzener ...

mehr