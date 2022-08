POL-HK: Lindwedel: Vermisster Mann aus Lindwedel wohlbehalten aufgefunden

Polizeiinspektion Heidekreis (ots) - 1. Soltau, Pedelecs entwendet: Am Donnerstag- und am Freitagnachmittag kam es in Soltau zu jeweils einem Diebstahl eines Pedelecs. Die erste Tat ereignete sich am Donnerstagnachmittag, in der Zeit von 16:55 Uhr - 17:20 Uhr, in der Straße Am Wacholderpark. Die zweite Tat ...

mehr