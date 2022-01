Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: 14-Jährige auf Fußgängerüberweg angefahren

Buchholz (ots)

Eine 14-Jährige ist gestern, 05.01.2022, bei einem Verkehrsunfall auf der Kirchenstraße verletzt worden.

Gegen 13.55 Uhr überquerte die Jugendliche, aus Richtung Innenstadt kommend, einen Fußgängerüberweg. Ein 70-jähriger Mann, der in diesem Moment die Kirchenstraße mit seinem Peugeot in Richtung Süden befuhr, bemerkte die Jugendliche zu spät. Er erfasste die 14-Jährige mit seinem Wagen, die nach dem Aufprall auf die Straße zurückfiel. Die Jugendliche erlitt Prellungen und eine Fraktur an der Hand. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell