POL-WL: Wohnungsbrand am 29.12.2021 - Kerzen mutmaßliche Brandursache

Neu Wulmstorf (ots)

Am Abend des 29.12.2021 war es in einem Reihenhaus an der Bergstraße zu einem Zimmerbrand gekommen, bei dem die beiden Bewohner zum Teil lebensgefährlich verletzt worden waren (PM: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/5110550) Mittlerweile besteht die Lebensgefahr nicht mehr. Die Ermittlungen haben gezeigt, dass der Weihnachtsbaum im Wohnzimmer mit Wachskerzen bestückt war. Mögliche elektrische Zündquellen waren nicht zu erkennen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die brennenden Wachskerzen den Baum in Brand gesetzt hatten. Eine Befragung der Bewohner steht noch aus.

Ergänzend zur ersten Pressemitteilung stellt Polizeisprecher Jan Krüger zur Rettung der beiden Bewohner noch folgendes fest: "Der Spaziergänger, der die Flammen entdeckt hatte, alarmierte die Nachbarn, die den Notruf wählten. Anschließend trat er die Tür der Wohnung ein und brachte die schwer verletzte Frau aus dem Haus. Er und der Nachbar gingen dann zusammen in die Wohnung und fanden den Ehemann in einem Nebenzimmer. Sie brachten auch ihn ins Freie. Den beiden Männern ist es zu verdanken, dass die Bewohner gerettet und das Feuer sehr schnell gelöscht werden konnte." Leider lag diese Information beim Erstellen der ersten Meldung nicht in Gänze vor.

