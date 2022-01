Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Handtasche geraubt ++ Seevetal/Emmelndorf - Pkw-Aufbruch

Seevetal/Meckelfeld (ots)

Handtasche geraubt

Eine 82-jährige Frau ist am Montag, 03.01.2022, ihrer Handtasche beraubt worden. Die Frau war zu Fuß auf dem Stichweg zwischen den Straßen Lönsring und Am Felde unterwegs, als ihr, gegen 12:08 Uhr, ein Unbekannter die umgehängte Handtasche vom Körper riss. Die Frau griff geistesgegenwärtig nach dem Täter und hielt ihn kurz fest. Dieser konnte sich aber losreißen. Er flüchtete anschließend auf einem E-Scooter in den Appenstedter Weg in Richtung Süden. Die 82-Jährige blieb unverletzt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, circa 18 Jahre alt, circa 175 cm groß mit athletischer Figur. Er trug einen weißen Kapuzenpulli, darüber eine schwarze Jacke, dunkelblaue Jeans und weiße Turnschuhe.

Die Polizei Seevetal ermittelt wegen räuberischen Diebstahls und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04105 6200 zu melden.

Seevetal/Emmelndorf - Pkw-Aufbruch

In der Zeit zwischen dem 27.12.2021 und im 3.1.2022 kam es in der Straße Vor der Heide zu einem Pkw-Aufbruch. Unbekannte schlugen zunächst eine Seitenscheibe des am Fahrbahnrand abgestellten Mercedes ein und öffneten anschließend mehrere Türen. Im Fahrzeuginneren bauten sie unter anderem die Verkleidung der B-Säule, einen Sicherheitsgurt und einen Seitenairbag aus dem Fahrzeug aus. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 4500 EUR.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei Seevetal, Tel. 04105 6200.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell