Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Kreisverkehr übersehen

Buchholz/Dibbersen (ots)

Auf der B 75, in Höhe des Kreisverkehrs an der Autobahnanschlussstelle Dibbersen kam es gestern, 4.1.2022, gegen 18:50 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein 69-jähriger Mann war mit seinem VW Phaeton auf der Bundesstraße in Richtung des Kreisverkehrs unterwegs, als er, nach eigenen Angaben, den Kreisverkehr zu spät bemerkte. Er fuhr mit seinem Wagen geradeaus auf den Erdwall in der Mitte. Der Wagen überschlug sich und blieb im Grünstreifen am Fahrbahnrand stehen. Der 69-Jährige verletzte sich bei dem Überschlag. Ersthelfer kümmerten sich um den Mann bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Der 69-Jährige kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Die Grünanlage am Kreisverkehr sowie einige Verkehrszeichen wurden bei dem Unfall beschädigt. Am Pkw entstand ein Totalschaden. Die Fahrbahn musste für die Aufräum- und Reinigungsarbeiten bis circa 21 Uhr gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell