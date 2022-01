POL-WL: Nach Verkehrsunfall verstorben ++ Marschacht/Eichholz - Tisch von Ladefläche gefallen ++ Buchholz - Mehrere Pedelecs gestohlen

Polizeiinspektion Harburg

Nach Verkehrsunfall verstorben

Ein 86-jähriger Mann ist gestern, 4.1.2022, nach einem Verkehrsunfall auf der K 83 verstorben. Der Mann war gegen 14:30 Uhr mit seinem Pkw zwischen Reindorf und Lüllau in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal mit einem Straßenbaum kollidiert. Ersthelfer kamen auf das Unfallwrack zu und kümmerten sich um den Verletzten, der im Fahrzeug eingeklemmt war. Noch während der Versorgung durch den Rettungsdienst verlor der Mann das Bewusstsein. Er kam unter Notarztbegleitung in ein Krankenhaus. Dort verstarb er am späten Nachmittag.

Derzeit wird davon ausgegangen, dass der 86-Jährige während der Fahrt einen Herzinfarkt erlitten hatte, welcher dann zu dem Verkehrsunfall führte.

Marschacht/Eichholz - Tisch von Ladefläche gefallen

Auf der B 404 kam es gestern, 4.1.2022, zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt drei Beteiligten. Gegen 16:20 Uhr verlor eine 36-jährige Frau, die mit einem Pick-up in Richtung Norden auf der Bundesstraße unterwegs war, einen Tisch von der Ladefläche. Der Tisch fiel auf die Fahrspur in Richtung Süden. Ein 71-jähriger Mann, der dort mit seinem Renault fuhr, konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Tisch. Hierdurch wurde dieser Fahrspur Richtung Norden geschleudert und prallte dort gegen den Mercedes einer 45-jährigen Frau.

Die Beteiligten blieben unverletzt. An dem beiden PKW entstand ein Sachschaden von rund 6000 EUR. Der Renault musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. Gegen die 36-jährige Frau wurde ein Bußgeldverfahren wegen mangelnder Ladungssicherung eingeleitet.

Buchholz - Mehrere Pedelecs gestohlen

Am Montag, 3.1.2022, registrierte die Polizei drei Diebstähle von Pedelecs. In der Zeit zwischen 7:50 Uhr und 16:50 Uhr wurde ein E-Bike der Marke Riese und Müller vom Fahrradstand am Bahnhof (Lindenstraße, zwischen Kabenhof und Aufzug) gestohlen. Die Täter hatten hierzu das Schloss aufgebrochen.

In der Brandenburger Straße waren die Täter in der Zeit zwischen 11 und 17 Uhr unterwegs. Vor einem Mehrfamilienhaus knackten sie die Schlösser zweier E-Bikes der Marken Victoria und Prophete. Der Gesamtschaden wird auf rund 7000 EUR geschätzt.

Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 bei der Polizei in Buchholz zu melden.

