Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Jugendlicher wurde die Uhr abgenommen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Auf dem Weg von einer Diskothek zum Bahnhof soll einem Jugendlichen seine Uhr, ein Paar Kopfhörer sowie ein kleinerer Bargeldbetrag von zwei unbekannten Jugendlichen abgenommen worden sein. Am Samstag, 13.08.2022, kurz nach 00.30 Uhr, verließ er die Diskothek und wollte zum Bahnhof laufen. In der Siemensstraße, zwischen der Robert-Bosch-Straße und der Bahnhofstraße sei er von zwei Jugendlichen angehalten und bedroht worden. Er musste diesen Beiden wohl seine Uhr, seine Kopfhörer und einen kleineren Bargeldbetrag übergeben. Danach entfernten sich die Beiden. Die Jugendliche werden wie folgt beschrieben: einer der Jugendlichen soll etwa 1,80 Meter groß sein, hatte kurze Haare und könnte etwa 17 Jahre alt sein. Er trug eine graues T-Shirt mit roten Streifen sowie eine graue Hose. Der andere Jugendliche hatte schwarze Haare und wohl auffällig viele Muttermale im Gesicht. Auch er könnte etwa 17 Jahre alt sein. Er trug eine graue Jeans sowie ein schwarzes T-Shirt mit einem gelben Logo der Marke Lacoste. Beide Jugendliche trugen eine Halskette und sollen sich zuvor auch in der Diskothek aufgehalten haben. Der Polizeiposten Steinen, Telefon 07627 970 250 (24 h), sucht Zeugen, welche Hinweise zu den beiden Jugendlichen geben können.

