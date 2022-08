Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Schluchsee: Drei Verletzte bei Bootsunfall

Freiburg (ots)

Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Schluchsee: Am Montag, 15.08.2022 kam es gegen 14:45 Uhr im Bereich Amalienruhe zu einem Bootsunfall mit einem Segelboot. Aufgrund einer Schlechtwetterfront wurde dieses zu dicht an den Uferbereich gedrängt, wobei das Boot nicht mehr gewendet werden konnte und auf felsigem Grund strandete. Beim Versuch, das Segelboot aus dieser Lage zu befreien, verletzten sich zwei Männer im Alter von 54 und 55 Jahren. Beim Verlassen des Bootes im unwegsamen Gelände verletzte sich außerdem eine 52-Jährige leicht. Das Segelboot konnte schließlich durch die Feuerwehr freigeschleppt und zurück an den Anlegesteg geleitet werden.

Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst waren keine weiteren medizinische Maßnahmen notwendig.

