Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Ladebordwand entwendet; Schneverdingen: Einbruch in Vereinsheim und Kindergarten.

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 23.08.2022 Nr. 2

20.08./Ladebordwand entwendet

Schneverdingen: Bereits am Samstag, 20.08.2022 zwischen 17:30Uhr und 17:45 Uhr entwendeten unbekannte Täter die Ladeklappe an einem Anhänger. Der Anhänger war auf einem Parkplatz in der Straße Am Markt, Höhe eines dortigen Schuhhauses, abgestellt. Die Schadenshöhe wird mit 200 Euro angegeben. Zeugen werden gebeten sich, bei der Polizei Schneverdingen, Tel. 05193/982500 zu melden.

22.08./Einbruch in Vereinsheim und Kindergarten

Schneverdingen: Zwischen dem 18.08. und 22.08. verschafften sich Einbrecher in der Overbeckstraße Zutritt in die Geschäftsräume des DRK-Ortsvereins und durchsuchten diese. Zudem ist auch das Gebäude eines dort ansässigen Kindergartens das Ziel der Täter. Hier hebelten sie ein Fenster auf, um in die Einrichtung zu gelangen und die Räumlichkeiten nach Diebesgut zu durchsuchen. Ob in beiden Fällen etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell