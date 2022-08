Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz, Kind bei Unfall mit Radfahrer verletzt - Syke, Einbruch in Waldkindergarten ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Kind verletzt

Gegen 20.45 Uhr wurde gestern in Diepholz, Willenberg, ein 4-jähriger Junge bei einem Verkehrsunfall verletzt. Ein 20-jähriger Radfahrer fuhr in Richtung Ortsausgang, als plötzlich der 4-Jährige auf die Straße und direkt vor das Fahrrad lief. Bei dem Zusammenprall erlitt der Junge einen Beinbruch und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Syke - Einbruch in Waldkindergarten

Unbekannte sind in der Zeit von Montag bis Mittwoch dieser Woche in die "Werkstatt" des Waldkindergartens in Syke, Herrlichkeit, eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam die Holztür und entwendeten Holzwerkzeuge. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Bassum - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Gleich dreimal in zwei Tagen haben Zeugen einen 38-Jährigen als Fahrer eines Pkw der Polizei gemeldet, da er keine Fahrerlaubnis besitzt. Am Dienstag wurde der 38-Jährige gegen 16.30 Uhr in der Sandstraße gesehen. Am Mittwoch zunächst gegen 11.00 Uhr in der Schillerstraße und schließlich gegen 12.45 Uhr stoppte ihn die Polizei in der Straße Am Hang. Hier war die Fahrt dann aber endgültig vorbei, denn die Polizei stellte den Pkw Schlüssel sicher. Den 38-Jährigen erwarten nun gleich mehrere Strafverfahren.

