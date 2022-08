Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Hinweise der Polizei zur Festival Anreise - Weyhe, Kradfahrer bei Unfall leicht verletzt - Hüde, Pkw-Fahrer mit 2,5 Promille ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Hinweise der Polizei zur Festival Anreise

Die Vorbereitungen und der Aufbau des Relaod-Fastivals sind so gut wie abgeschlossen. Am heutigen Mittwoch beginnt die Frühanreise der ersten Festival-Teilnehmer. Damit die Anreise möglichst problemlos stattfinden kann, sind rund um Sulingen die Zufahrten ausgeschildert. Alle Reload-Festival-Besucher sollten den Beschilderungen folgen. Des Weiteren sind den Anweisungen der Einsatzkräfte und der Festival-Crew Folge zu leisten, um die Anreise und den gesamten Ablauf so entspannt wie möglich zu gestalten. Der Hauptanreisetag ist wie in den Vorjahren der Donnerstag. Hier ist mit hohem Verkehrsaufkommen und einigen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Polizei bittet die Rettungs- und Versorgungswege unbedingt freizuhalten. Wegbeschreibung: Von Norden kommend ab Scholen über die K 11 bis Schwaförden, dann auf der L 202 bis Sulingen. Die Anfahrt von der B 214 erfolgt über Brünhausen und Lindern als Einbahnstraße, da die Zu- und Abfahrt B 214 (Lindern) gesperrt sind. Aus Richtung Lindern erfolgt die Zufahrt zum Campingplatz als Einbahnstraße. Der Schotterweg von der Barenburger Straße sowie der Feldweg entlang der Bahn sind ebenfalls gesperrt. Ab heute und während der gesamten Veranstaltungszeit sind die Anne-Frank-Straße ab Einmündung Linderner Straße (Anlieger haben Zufahrt zu ihren Grundstücken) und die Linderner Straße stadtauswärts ab der Einmündung Edenstraße gesperrt. Die Zufahrt zu den Festival-Campingplätzen ist am heutigen Mittwoch von 15 bis 22 Uhr sowie am Donnerstag ab 9 Uhr für die Anreise geöffnet. Es stehen verschiedene Campingplätze sowie Tagesparkplätze zur Verfügung.

Weyhe - Verkehrsunfall

Beim Verlassen eines Parkplatzes an der Seckenhauser Straße übersah ein 63-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades den Pkw einer 63-Jährigen. Diese befuhr die Seckenhauser Straße (B 322) in Richtung B 51 und konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der 63-jähriger Fahrer des Leichtkraftrades wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von zusammen rund 800 Euro.

Hüde - Mit über 2 Promille unterwegs

Ein 52-jähriger Pkw-Fahrer wurde in der Nacht zu Dienstag gegen 03.50 Uhr auf der Osnabrücker Straße (B 51) von der Polizei kontrolliert. Er war durch seine auffällige Fahrweise aufgefallen, was sich durch einen Alkoholtest der Atemluft erklärte. Der 52-Jährige war mit 2,5 Promille mit seinem Pkw unterwegs gewesen. Die Fahrt war am Kontrollort zu Ende. Es folgte eine Blutprobe und die Polizei stellte den Fahrzeugschlüssel sicher.

