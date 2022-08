Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 14.08.2022

Diepholz (ots)

Stuhr-Moordeich - Unfall mit 5 Verletzten

Am späten Samstagabend, gegen 22:15 Uhr befährt ein 21-jähriger Bremer mit seinem Pkw die Stuhrer Landstraße in Fahrtrichtung Varrel. An der Haferflockenkreuzung übersieht der Fahranfänger eine 41-jährige Stuhrerin, die mit ihrem Pkw die Kirchhuchtinger Landstraße in Fahrtrichtung Stuhr befährt. Durch die Kollision werden die fünf Fahrzeuginsassen der beiden Pkw leicht verletzt. Zudem steht der Unfallverursacher zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss und ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Den 21-Jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren, u.a. wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs.

