POL-WE: Einige Gartenhütten aufgebrochen und Fahrräder gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Friedberg (ots)

Rosbach/Rodheim : Einige Gartenhütten aufgebrochen und Fahrräder gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Zwischen Dienstag (15.2.) und Mittwoch (16.2.) waren Fahrraddiebe in Rodheim zugange. So wurden in der Breslauer Straße mehrere Gartenhütten, zum Teil gewaltsam, geöffnet und darin abgestellte, hochwertige Fahrräder gestohlen. Der Sachschaden beträgt knapp 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt, unter anderem wegen besonders schweren Diebstahls.

In der Nacht auf Mittwoch wurden Anwohner gegen 3 Uhr durch verdächtige Geräusche aus dem Schlaf gerissen, konnte deren Ursprung jedoch zunächst nicht ausmachen. Am Morgen stellte man dann fest, dass die Tür eines dortigen Gartenhäuschens aufgebrochen worden war, offenbar jedoch, ohne etwas mitgehen zu lassen.

Wenige Häuser weiter waren zwischen Dienstagabend, 18.45 Uhr und Mittwochabend, 19.30 Uhr zwei mittels Schloss gesicherte Fahrräder (schwarzes Mountainbike von Cube, Modell "Reaction" mit orangen Akzenten; graues Rennrad von Cube, Modell "Cross Race Pro") gestohlen worden.

Zwischen Dienstag, 14 Uhr und Mittwoch, 7 Uhr entwendeten Fahrraddiebe ein rotes E-Bike des Herstellers "Riese & Müller" (Modell "Charger Mixte") aus einer verschlossenen Gartenhütte.

Auch an mehreren anderen Hütten stellten Anwohner in der Breslauer Straße Einbruchversuche fest, wobei die Täter hier offenbar nicht fündig geworden waren.

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass zum Abtransport des Diebesguts mit einiger Wahrscheinlichkeit ein Kraftfahrzeug genutzt worden war. Die Ermittler fragen: Wem sind zwischen Dienstag und Mittwoch vergangener Woche verdächtige Personen oder Fahrzeuge, insbesondere im Bereich der Breslauer Straße aufgefallen? Hatte jemand eine oder mehrere Taten beobachten können? Wo sind die genannten Fahrradmodelle seither zum Verkauf angeboten worden? Wer kann anderweitig sachdienliche Hinweise geben? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Polizeistation in Friedberg zu melden.

