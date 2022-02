Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Diebe im Höhenweg unterwegs + Seniorin ausgetrickst + Dieb ergaunert 540 Euro + in Wohnung eingebrochen + Autos aufgebrochen + Krankenfahrstuhl aus Vorgarten gestohlen

Karben-Klein-Karben: Diebe im Höhenweg unterwegs

Irgendwann, zwischen dem 20.01.2022, 12:00 Uhr und dem 29.01.2022, 17:00 Uhr stahlen Unbekannte Möbel und einen Rollstuhl aus einer Garage im Höhenweg. Der Schaden beläuft sich auf 250 Euro. Die Garage, die über kein Tor verfügt, war offensichtlich mit einem Bauzaun gesichert. Die Diebe schoben den Zaun beiseite und gelangten in die Garage. Hinweise erbittet die Polizei Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

Friedberg- Seniorin ausgetrickst

Gestern Vormittag (08.02.2022), um 10:50 Uhr sprach ein unbekannter Mann auf dem Parkplatz in der Augustinergasse eine 85-jährige Frau an. Er bat sie, ihm einen 10 Euro Schein zu wechseln. Die Seniorin öffnete ihre Geldbörse. Im Verlauf dessen steckte der Dieb seinen 10 Euro Schein in ihre Geldbörse und stahl drei 50 Euro-Scheine heraus. Danach flüchtete der dreiste Dieb. Die betagte Frau bemerkt den Diebstahl erst später. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen und fragt: Wem ist der 40-45 Jahre, rund 180 cm große Mann aufgefallen? Er hatte eine normale Statur und helle Haut. Seine schwarzen Haare waren kurz und leicht schräg zurückgegelt. Er soll ein gepflegtes Äußeres haben. Er war mit einem dunklen Mantel bekleidet und sprach gebrochenes Deutsch. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friedberg unter Tel.: (06101) 54600 in Verbindung zu setzen.

Bad Vilbel- Dieb ergaunert 540 Euro

Eine 75-jährige Dame hob Montagmittag (07.02.2022) Bargeld von ihrem Konto ab. Auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Frankfurter Straße wurde sie um 13:15 Uhr von einer Frau angesprochen. Die Unbekannte bat die Seniorin ihr Geld für eine Parkuhr zu wechseln. In einem unbemerkten Moment griff die Diebin offenbar geschickt in die Geldbörse der 75-Jährigen und stahl 540 Euro aus dem Portemonnaie. Wer hat die Situation mitbekommen? Wer kann Angaben zu der unbekannten Diebin machen? Hinweise erbittet die Polizei Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

Florstadt-Nieder-Mockstadt: in Wohnung eingebrochen

Zwischen 19:50 Uhr und 21:20 Uhr drangen Unbekannte am Dienstag (08.02.2022) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhaus in der Schulstraße ein. Dort brachen sie zunächst die Haustür und anschließend die Wohnungstür auf. In der Wohnung durchwühlten sie sämtlich Räume. Ob die Diebe etwas stahlen ist derzeit noch nicht bekannt. Der Schaden an den Türen beläuft sich auf 1.000 Euro. Die Polizei sucht nach einer blonden schlanken Frau, die möglicherweise im Zusammenhang mit dem Einbruch steht. Sie hielt sich gegen 20:00 Uhr vor dem Mehrfamilienhaus auf. Sie war mit einem langen dunklen Mantel bekleidet. Wem ist die unbekannte Frau aufgefallen? Wem sind verdächtigte Personen oder Fahrzeug im Bereich der Schulstraße aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei Friedberg unter Tel.: (06101) 54600.

Friedberg- Autos aufgebrochen

Auf insgesamt drei Autos hatten es Diebe zwischen Sonntag (06.02.2022) und Montag (07.02.2022) in der Straße "Am Dachspfad" abgesehen. Die Fahrzeuge standen auf dem Gemeinschaftsparkplatz hinter dem Haus Nummer 13. Die Unbekannten zerstörten die Seitenscheibe eines schwarzen Audi, griffen in den Q3 und stahlen eine Geldbörse. An einem schwarzen Opel Astra GTC zerstörten sie das Glas auf der Beifahrerseite. Nachdem sie auch die kleine Dreiecksscheibe auf der Beifahrerseite eines Fords überwunden hatten, griffen sich die Diebe eine Geldbörse mit verschiedensten Karten aus dem grauen Fiesta. In allen drei Fällen zerstörten die Diebe die Scheiben mittels sogenannten Spannungsbruch. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1.400 Euro. Die Polizei ermittelt und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeug zwischen Samstag (05.02.2022), 03:30 Uhr und Montag (07.02.2022), 08:05 Uhr im Bereich der Straße "Am Dachspfad" aufgefallen? Zeugen werden gebeten sich telefonisch mit der Polizei Friedberg unter Tel.: (06101) 54600 in Verbindung zu setzen.

Nidda - Krankenfahrstuhl aus Vorgarten gestohlen

Im Zeitraum, zwischen Montag (07.02.2022), 18:00 Uhr und Dienstag (08.02.2022), 12:00 Uhr stahlen Diebe einen roten Elektrofahrstuhl aus dem Garten einer 70-Jährigen. Die stark gehbehinderte Seniorin hatte ihren einsitzigen Fahrstuhl des Herstellers Taihong im Vorgarten ihres Wohnhauses in der Straße "Seewiese" abgestellt. Der Schaden beläuft sich auf 2.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht Zeugen: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann Angaben zum Verbleib des Elektrofahrstuhls vom Typ CL-30ZR-60 machen? Hinweise erbittet die Polizei in Nidda unter Tel.: (06404) 29648181.

