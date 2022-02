Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: 15-Jährige sexuell belästigt (Folgemeldung)

Friedberg (ots)

+++

Gedern: 15-Jährige sexuell belästigt (Folgemeldung)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5136069) ermittelt die Friedberger Kriminalpolizei derzeit aufgrund eines Falles von sexueller Belästigung am vergangenen Samstagnachmittag (29.1.) in Gedern. In diesem Zusammenhang baten die Ermittler um Hinweise. Dank zahlreicher Rückmeldungen aus der Bevölkerung konnte die Identität eines Tatverdächtigen inzwischen geklärt werden.

Vielen Dank für die Mithilfe!

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell