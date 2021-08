Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Dieb nutzte günstige Gelegenheit

Weitere Zeugen gesucht

Dinslaken (ots)

Am Donnerstag gegen 15.20 Uhr stahl ein Unbekannter aus einer Praxis an der Straße Am Neutor in einem unbeobachteten Augenblick eine silberfarbene Geldkassette aus der Schublade eines Schreibtisches.

Eine 60-jährige Mitarbeiterin sah den Mann in dem Augenblick, als dieser die Praxis verließ.

Sie registrierte, dass er die Geldkassette in Händen hielt und nahm die Verfolgung auf.

Obwohl der Unbekannte die Kassette im Treppenhaus zunächst fallen ließ, er diese dann wieder an sich nahm und dabei Münzgeld aus der unverschlossenen Kassette fiel, konnte er in unbekannte Richtung fliehen.

Beshreibung:

30 - 35 Jahre alt, ca. 170 cm groß, normale Figur, Glatze, gepflegtes Erscheinungsbild. Der Dieb trug eine blaue Steppjacke, eine helle Jeanshose und Turnschuhe.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

