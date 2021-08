Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel -Einbrecher suchten Geschäftshaus heim

Polizei bittet um Hinweise

Wesel (ots)

In der Nacht zu Freitag drangen Unbekannte in ein Geschäftshaus am Schepersweg ein.

In dem Haus befindet sich unter anderem ein Fitnessstudio, ein Nagelstudio und eine Gaststätte. Während es den Einbrechern nicht gelang, in das Nagelstudio zu kommen, stahlen sie unter anderem aus dem Fitnessstudio Bargeld.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

