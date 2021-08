Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Einbrecher in Brandobjekt

Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 20.45 Uhr, bis Donnerstag, 10.15 Uhr, brachen Einbrecher in das abgebrannte Wohnhaus (Brand am 14.08.21) an der Weseler Straße ein.

Die Unbekannten schlugen eine Scheibe ein und gelangten so in das Objekt. Ob oder was die Einbrecher stahlen, kann noch nicht gesagt werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell