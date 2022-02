Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Hänger und Kennzeichen gestohlen + Einbrecher stehlen Schmuck + In Schule eingedrungen

Friedberg (ots)

Butzbach: Hänger und Kennzeichen gestohlen

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende in der Johann-Sebastian-Bach-Straße einen PKW-Anhänger des Herstellers "TPV Prikolice" gestohlen. Der Tatzeitraum lässt sich eingrenzen auf Freitag, 19 Uhr bis Samstag, 7 Uhr. Am Hänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von 750 kg war eine Plane mit Werbung eines Globus-Baumarktes angebracht. Offenbar hatten die Diebe das ursprünglich angebrachte Kennzeichen "FB-K1474" abgenommen und möglicherweise mit jenem eines in der Nähe parkenden PKW getauscht (FB-BK 2001).

Im gleichen Zeitraum waren im Bereich Virginia Straße (FB-K 128) und Wetzlarer Straße (F-DS 9815) auch die Kennzeichen von zwei weiteren abgestellten Fahrzeugen gestohlen worden.

Die Polizei in Butzbach bittet um Hinweise, Tel. 06033/70430.

Wöllstadt: Einbrecher stehlen Schmuck

In der Nieder-Wöllstädter Niddastraße waren am vergangenen Freitag (18.2.) Einbrecher unterwegs. Zwischen 16.50 Uhr und 21.30 Uhr hebelten die Diebe ein Fenster eines Reihenhauses auf und durchsuchten dieses nach Wertsachen. Mit Schmuck im Wert von etwa 1.000 Euro gelang anschließend die Flucht.

Die Friedberger Kripo ermittelt wegen Wohnungseinbruchdiebstahls und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden. Wem waren im genannten Zeitraum in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hatte jemand die Tat beobachten können?

Bad Nauheim: In Schule eingedrungen

Chaoten wüteten in der Nacht zu Freitag (18.2.) in einem Gebäude der Beruflichen Schulen Am Gradierwerk und verursachten einigen Schaden. So waren im dortigen Gesundheitsgebäude mehrere Gardinen heruntergerissen und ein tatorteigener Feuerlöscher entleert worden, den man im Anschluss offenbar mitnahm. In der Turnhalle wurden mehrere Metallschränke aufgebrochen und darin gelagerte Basketbälle gestohlen.

Bislang unklar ist, wie es den Unbekannten gelungen war, in das Gebäude zu gelangen. Zeugen beobachtete eine Gruppe, bestehend aus zwei männlichen und weiblichen Personen, die gegen 1.40 Uhr in einen PKW stiegen und davonfuhren. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden.

Tobias Kremp

Pressesprecher

