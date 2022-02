Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Fahndungstreffer - Autobahnpolizei beendet jahrzehntelanges Versteckspiel

Friedberg (ots)

A5 bei Bad Nauheim: Fahndungstreffer - Autobahnpolizei beendet jahrzehntelanges Versteckspiel

Am Donnerstag letzter Woche (10.2.) überprüften Angehörige einer zivilen Fahndungseinheit der mittelhessischen Polizeiautobahnstation auf der A5 in Richtung Norden an der Park- und Rastanlage Wetterau Ost einen mit zwei Personen besetzten PKW mit litauischer Zulassung. Dabei stellten sie fest, dass gegen den 50-jährigen Beifahrer bereits seit 2004 ein Untersuchungshaftbefehl wegen Drogenhandels bestand. Die Beamten nahmen den erheblich unter Alkoholeinfluss stehenden Mann fest und brachten ihn zur Dienststelle. Am Freitag, 11.2. erfolgte die Vorführung vor einem Haftrichter. Seither befindet sich der Litauer in einer Justizvollzugsanstalt.

Tobias Kremp

Pressesprecher

