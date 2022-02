Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Falsche Polizeibeamte haben keinen Erfolg - viele Bürgerinnen und Bürger sind informiert

Friedberg (ots)

Am Donnerstagabend (17.2.22) klingelten im Wetteraukreis einmal mehr die Telefone vornehmlich lebensälterer Bürgerinnen und Bürger, insbesondere in Wölfersheim, Nieder-Mörlen und Bad Nauheim. Am anderen Ende der Leitung meldete sich ein angeblicher Polizeibeamter zu Wort und gab an, in der unmittelbaren Umgebung sei kurz zuvor eine Einbrecherbande festgenommen worden. Sicherheitshalber wolle man sich nun erkundigen, ob die Gesprächspartnerin / der Gesprächspartner in den eigenen vier Wänden Wertsachen aufbewahren würden.

In den der Polizei bislang bekannt gewordenen Fällen fielen die Angerufenen nicht auf den dreisten Betrugsversuch herein und reagierten genau richtig: Sie beendeten das Gespräch und informierten die Polizei.

Nützliche Informationen hinsichtlich dieser und ähnlicher Betrugsmaschen finden Sie auch im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/.

Tobias Kremp

Pressesprecher

