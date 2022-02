Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Wetteraukreis: Viele Einsätze wegen Sturmtief "Ylenia" - Polizei zieht erste Bilanz

Friedberg (ots)

Wetteraukreis: Viele Einsätze wegen Sturmtief "Ylenia" - Polizei zieht erste Bilanz

Auch im Wetteraukreis kam es ab dem frühen Morgen zu einigen Sturmschäden, über die Bürgerinnen und Bürger die Polizei informierten. Bei einem ganz überwiegenden Teil der Mitteilungen handelte es sich um durch Bäume blockierte Fahrbahnen sowie auf die Straße gewehte Schilder und sonstige Hindernisse. Besonders traf es dabei den östlichen Wetteraukreis. Glücklicherweise blieb es bislang weitestgehend bei Sachschäden. Einige Verkehrsbeeinträchtigungen konnten Polizeikräfte beseitigen, bei einer Vielzahl übernahmen dies Feuerwehrkräfte mit schwerem Gerät sowie Angehörige der Autobahnmeistereien. Jedoch gab es auch bereits mehrere Verletzte.

Hirzenhain:

Auf der B275 bei überfuhr am Donnerstagmorgen gegen 4.30 Uhr zwischen Hirzenhain und Merkenfritz ein 43-jähriger Mann am Steuer eines Mercedes-LKW einen auf die Fahrbahn gestürzten Baum. Trotz starken Bremsens war es dem Fahrer nicht mehr rechtzeitig gelungen, vor dem Hindernis zum Stehen zu kommen. Am LKW entstand Sachschaden in Höhe mehrerer Tausend Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

A5:

Am frühen Donnerstagmorgen war auf der A5 bei Friedrichsdorf gegen 5 Uhr ein mit Styropor beladener LKW mitsamt Anhänger umgekippt, was eine mehrere Stunden andauernde Vollsperrung der Fahrbahn in Richtung Frankfurt nach sich zog. Der 40-jährige Kraftfahrer wurde dabei offenbar nur leicht verletzt; er konnte das Krankenhaus zwischenzeitlich bereits wieder verlassen. Gegen 11 Uhr wurde der Auflieger eines wartenden Sattelzuges von einem fallenden Baum getroffen und dabei beschädigt. Auch hier blieb es bei Sachschaden.

Echzell:

Auf der K181 bei Echzell verlor gegen 8.20 Uhr der 39-jährige Fahrer eines weißen Mazda, vermutlich aufgrund starken Seitenwindes, die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte neben der Fahrbahn gegen einen Baum. Der Schwerverletzte wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der völlig demolierte PKW wurde abgeschleppt.

Nidda:

Auf der B457 zwischen bei Nidda überschlug sich gegen 9.15 Uhr ein 42-jähriger Mann am Steuer eines grauen VW. Offenbar war das Auto von einer Sturmböe erfasst worden, sodass der Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen PKW verlor und schließlich im Graben landete. Mit leichten Verletzungen brachten Rettungskräfte den Mann in ein Krankenhaus.

Wölfersheim:

Gegen 15 Uhr erfasste offenbar ein Windstoß auf der B455 bei Wölfersheim den mehrere Hundert Kilogramm schweren Anhänger eines PKW-Fahrers, sodass dieser zur Seite kippte. Glück im Unglück: Der Anhänger ließ sich relativ leicht wieder aufrichten, sodass die Fahr anschließend weitergehen konnte.

