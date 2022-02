Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: unter Alkoholeinfluss hinters Steuer gesetzt + in Einfamilienhaus eingebrochen + Rüttelplatte gestohlen + in Schule eingedrungen +

Friedberg (ots)

Ortenberg: unter Alkoholeinfluss hinters Steuer gesetzt

Mit 1,89 Promille erwischten Büdinger Polizisten am Montagabend (14.02.2022) eine 39-Jährige. Um 23:05 Uhr hielten sie die Renault-Fahrerin zwischen Bindsachen und Dudenrod an. Bei der Kontrolle bemerkten die Ordnungshüter Alkoholgeruch bei der Fahrerin. Sie musste mit zur Wache. Es folgte eine Blutentnahme, ihren Führerschein stellten die Beamten sicher. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte sie die Polizeistation verlassen. Auf die 39-Jährige kommt nun eine Anzeige wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss zu.

Bad Nauheim-Nieder-Mörlen: in Einfamilienhaus eingebrochen

Am Dienstag (15.0.2022) zwischen 12:30 Uhr und 19:30 Uhr begaben sich Unbekannte auf das Grundstück des Einfamilienhauses in der Straße "Am Naunheimer Bach" und hebelten eine Tür auf der Gebäuderückseite auf. Die Diebe drangen in das Haus ein und betraten alle Räume. Sie stahlen eine Münze, Schmuck und Bargeld. Der Schaden beläuft sich auf 5.400 Euro. Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Bad Nauheim: Rüttelplatte gestohlen

Auf eine Rüttelplatte hatten es Diebe zwischen 16:00 Uhr am Montag (14.02.2022) und 07:45 Uhr am Dienstag (15.02.2022) abgesehen. Die Unbekannten begaben sich zur Baustelle vor einem Einfamilienhaus in der Straße "Dachspfad". Dort stahlen sie eine mit einer Baggerschaufel gesicherte Rüttelplatte. Der Schaden wird mit rund 4.000 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten sich mit der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0 in Verbindung zu setzen.

Bad Nauheim- in Schule eingedrungen

Durch ein gekipptes Fenster gelangten Unbekannte in ein Klassenzimmer im Erdgeschoss in der Solgrabenschule. Dort beschädigten die Vandalen den Unterschrank eines Waschbeckens. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung und fragt: Wem sind zwischen Montag (14.02.2022), 12:30 Uhr und Dienstagmorgen (15.02.2022), 08:15 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße "Am Solgraben" aufgefallen? Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

