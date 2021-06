Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld - Auffahrunfall am Schlehbergring mit einer leichtverletzten Person

Hildesheim (ots)

Alfeld (ni) - Am 14.06.2021, gegen 17:25 Uhr, befährt ein 47-jähriger Alfeld mit seinem Pkw den Dohnser Weg in Richtung Innenstadt. In Höhe der Auffahrt auf den Schlehbergring muss dieser verkehrsbedingt anhalten, um vorfahrtberechtigte Fahrzeuge passieren zu lassen. Der hinter ihm fahrende 57-jährige Pkw-Fahrer aus Stadtoldendorf bemerkt das Anhalten des Vorausfahrenden nicht und fährt nahezu ungebremst auf den haltenden PKW auf. Durch den Aufprall wird der Alfelder leicht verletzt und muss ambulant im Alfelder Krankenhaus behandelt werden. Der Sachschaden an den Pkw beläuft sich auch ca. 9000 Euro.

