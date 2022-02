Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: erfolglose Zigarettendiebe flüchten vor Polizei - Ermittler bitten um Hinweise

Friedberg (ots)

Niddatal: erfolglose Zigarettendiebe flüchten vor Polizei - Ermittler bitten um Hinweise

In der Nacht zu Sonntag versuchten drei Täter zwischen 2.35 Uhr und 2.47 Uhr gemeinschaftlich, einen in Höhe der Assenheimer Bahnhofstraße 31 gelegenen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Beim Eintreffen der ersten Polizeistreife flüchtete das Trio hastig in Richtung Wintersteinstraße. Die Ordnungshüter fahndeten mit mehreren Streifenwagen nach den Flüchtigen; jedoch ohne Erfolg. Durch die Tat entstand Sachschaden in Höhe mehrerer Hundert Euro am Automaten. Dieser blieb jedoch funktionsfähig.

Zeugenangaben zufolge soll es sich bei den Tatverdächtigen um drei junge Männer im Alter von etwa 20 bis 25 Jahren gehandelt haben. Einer soll mit einer schwarzen Kapuzenjacke, schwarzer Hose und schwarzen Schuhen bekleidet gewesen sein; ein anderer mit schwarzer Jacke, darunter einen etwas helleren Pullover und helle Jeans. Der Dritte trug schwarze Oberbekleidung, eine schwarze Hose sowie eine helle Basecap. Sie sollen deutsch ohne Akzent gesprochen haben.

Die Polizei in Friedberg ermittelt nun, unter anderem wegen des versuchten, besonders schweren Diebstahls, und bittet mögliche weitere Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. Insbesondere gilt es, die Fragen zu klären, ob weitere Personen die geschilderte Tat hatten beobachten können und, ob die Tatverdächtigen bei ihrer anschließenden Flucht möglicherweise jemandem begegnet sind.

Tobias Kremp

Pressesprecher

