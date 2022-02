Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Alarmanlage treibt Täter in die Flucht + Unfall auf der L 3134 + Aygo beschädigt + Metallschrott aus Einfahrt entwendet

Friedberg (ots)

Alarmanlage treibt Täter in die Flucht

Karben- Kloppenheim: Am Freitagmorgen (11. Februar) ging die Alarmanlage eines geparkten Mercedes-Benz in der Bahnhofstraße los, nachdem ein Unbekannter gegen 3.25 Uhr eine Seitenscheibe einschlug. Der Dieb flüchtete daraufhin ohne Diebesgut und konnte vom Fahrzeughalter nicht mehr gesehen werden, obwohl dieser nach Einsetzen der Alarmanlage sofort aus dem Fenster schaute. Der entstandene Schaden beträgt 300 Euro. Wer hat zur Tatzeit in der Bahnhofstraße verdächtige Personen bemerkt? Wer hat gegen halbvier eine Person schnell wegrennen sehen? Hinweise hierzu nimmt die Kripo in Friedberg, Telefonnummer 06031/601-0, entgegen.

Unfall auf der L 3134

Butzbach: Am Donnerstagabend (10. Februar) kollidierte drei Fahrzeuge auf der L 3134 zwischen Butzbach und Rockenberg miteinander, alle Fahrer und ein Beifahrer zogen sich dabei Verletzungen zu. Gegen 18.25 Uhr beabsichtigte ein 56-jähriger Münzenberger mit seinem VW nach links in die Straße Rainmühle Weiler abzubiegen. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Daimler, den ein 29-jähriger Rockenberger fuhr. Zudem konnte ein hinter dem VW fahrender 24-Jähirger aus Büdingen nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit seinem Peugeot Klein-LKW auf den PKW auf. Der 56-Jährige verletzte sich schwer, die beiden anderer Fahrer und der Beifahrer im Daimler verletzten sich leicht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße gesperrt. Die Höhe der entstandenen Schäden an den Fahrzeugen steht noch nicht abschließend fest.

Aygo beschädigt

Friedberg: Ein unbekannter Autofahrer beschädigte im Grüner Weg einen geparkten weißen Toyota. Der Schaden am Heck in Höhe von etwa 600 Euro entstand zwischen 158 Uhr am Montag (7. Februar) und 11.50 Uhr Donnerstag. Die Polizei in Friedberg (Telefonnummer 06031/601-0) bittet um Zeugenhinweise.

Metallschrott aus Einfahrt entwendet

Ortenberg- Bleichenbach: In der Bahnhofstraße entwendete Unbekannte am Donnerstag (10. Februar) Metallschrott im Wert von etwa 100 Euro. Innerhalb einer Stunde, zwischen 10.15 Uhr und 11.15 Uhr, nahmen sie unter anderem die in der Einfahrt abgelegten Kupferrohre an sich und flüchteten. Die Büdingen Polizei (Telefonnummer 06042/9648-0) bittet um Hinweise: Wem sind im Tatzeitraum verdächte Personen oder Fahrzeuge in der Bahnhofstraße aufgefallen? Wer hat das Einladen des Schrotts beobachtet?

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell