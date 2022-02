POL-WE: Münzsammlung gestohlen + Lenkrad ausgebaut + Range Rover gestohlen + Einbrecher Am Ruppelshof zugange + Dieb kommt durch Terrassentür

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Nidda: Münzsammlung gestohlen

Nachdem sie sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Beundestraße verschafft hatten, erbeuteten Einbrecher zwischen Mittwochnachmittag (17.30 Uhr) und Donnerstagmorgen (9.45 Uhr) eine Münzsammlung im Wert mehrerer Tausend Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06031/6010. Wem sind im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge nahe des Tatortes aufgefallen? Hatte jemand die Straftäter während der Tat oder bei der anschließenden Flucht beobachten können?

Bad Vilbel: Lenkrad ausgebaut

Aus einem blauen BMX X1 entwendeten Diebe zwischen Dienstagnacht (23 Uhr) und Donnerstagmorgen (7.30 Uhr) das verbaute Lenkrad, Kleingeld sowie einen im Kofferraum aufbewahrten Kompressor. Am PKW, der im Tatzeitraum in der Mühlstraße in Massenheim parkte, hatte man zuvor eine Seitenscheibe eingeschlagen und sich so Zugang zum Innenraum verschafft. Die Polizei in Bad Vilbel bittet um Hinweise unter Tel. 06101/54600.

Bad Vilbel: Range Rover gestohlen

In der Berliner Straße haben Autodiebe in der Nacht zu Donnerstag einen schwarzen Range Rover Sport im Wert von etwa 150.000 Euro gestohlen. Zumindest bis zur Entwendung waren am Fahrzeug Kennzeichen mit Friedberger Kennung angebracht. Die Kripo in Friedberg ermittelt nun wegen besonders schweren PKW-Diebstahls mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden. Wem waren in der Nacht zu Donnerstag im Bereich der Berliner Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Konnte die Tat beobachtet werden? Wo ist nach der Tat ein derartiges Fahrzeug aufgefallen?

Nidda: Einbrecher Am Ruppelshof zugange

Am Mittwochabend sind Straftäter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Ruppelshof" eingedrungen und haben neben Bargeld auch Schmuck im Wert mehrerer Tausend Euro gestohlen. Zu diesem Zwecke war zwischen 18.45 Uhr und 21.45 Uhr ein Fenster am Gebäude aufgehebelt worden, woraufhin die Täter Zugang zu den Wohnräumen erhielten. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06031/6010. Wem sind im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge nahe des Tatortes aufgefallen? Hatte jemand die Straftäter während der Tat oder bei der anschließenden Flucht beobachten können?

Bad Vilbel: Dieb kommt durch Terrassentür

Durch eine offenstehende Terrassentür ist am Mittwoch gegen 12 Uhr ein Dieb in der Kloppenheimer Bahnhofstraße in ein Wohnhaus gelangt. Dort durchsuchte er das Schlafzimmer und griff sich Goldschmuck im Wert mehrerer Hundert Euro. Eine Bewohnerin, die sich währenddessen in einem anderen Raum aufgehalten hatte, bemerkte den als etwa 18 bis 20 Jahre alten Mann, mit schwarzen, lockigen Haaren, der bekleidet war mit Bluejeans und blauer Jacke, woraufhin dieser samt Beute die Flucht ergriff. Wem ist der Tatverdächtige bei der anschließenden Flucht begegnet? Wer kann Hinweise zu dessen Identität geben? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06101/54600 bei der Polizei in Bad Vilbel zu melden.

