Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfall mit leicht verletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Montag gegen 22:30 Uhr im Einmündungsbereich der Leonberger Straße und der Seestraße in Sindelfingen. Ein 19-jähriger Mercedes-Lenker befuhr die Seestraße in Richtung Leonberger Straße. Zu diesem Zeitpunkt zeigte die Ampel "rot" und der 19-jährige bremste seinen Mercedes bis zum Stillstand ab. Währender er wartete, schaltete die Ampel aus und es blinkte Gelblicht. Hierauf tastete sich der Mercedes-Fahrer in den Einmündungsbereich ein und übersah mutmaßlich einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten 50-jährigen Mercedes-Lenker. Bei der Kollision erlitt der 50-Jährige leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdient in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro.

