Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Ultraschallgerät löst Rauchentwicklung aus

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Rauchentwicklung in einem Wohnhaus in der Kronstädter Straße in Schönaich kam es am Montag gegen 16:15 Uhr. Im Rahmen von Arbeiten mit einem Ultraschallgerät entzündete sich Styropor, was zu einer Rauchentwicklung führte. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Holzgerlingen und Schönaich rückten mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 32 Wehrleuten aus. Zwei Personen wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beschädigt wurde lediglich das Ultraschallgerät. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell